2026Ç¯3·î20Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢¥µ¥ó¥É¥é¥Ã¥°¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡Öau PAY¡×Ê§¤¤¤¬¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£au PAY¥¢¥×¥ê¤Ë¡¢"ºÇÂç40¡ó¥ª¥Õ¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó"¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£1²ó500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Îau PAY¡Ê¥³¡¼¥É»ÙÊ§¤¤¡Ë¤Ç»È¤¨¤Þ¤¹¡£³ä°ú¾å¸Â¤Ï1²ó1000±ß¤Þ¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ï¡¢au PAY¥¢¥×¥ê¤Î¥Û¡¼¥à¤Î²¼¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¯¡¼¥Ý¥ó¡×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤é³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£É¬¤º¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤«¤é¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÂå¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍøÍÑ¤Ï1au ID¤¢¤¿¤ê1