2025年まで合否結果が貼り出されていた壁高松東高校 香川県の公立高校の一般入試の合格者が決まりました。2026年から合格発表が「WEB」での発表となり、高校での風景がこれまでと変わりました。 （記者リポート）「高松東高校では去年まではこちらの壁に結果がはり出されていましたが、今年からはWEBでの発表となりました」 高松市の高松東高校では、発表を今か今かと待つ生徒らの姿は2026年はありません。2