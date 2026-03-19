ソフトバンクの小久保裕紀監督（54）が19日、筑後のファーム施設で行われている広島とのファーム公式戦を視察。腰の手術からの復帰を目指す中村晃内野手（36）の1軍復帰を、21日の広島とのオープン戦に決めた。「求めるものとして“代打の1番手としていけるなら戦力だ”とオフに伝えていた。それは十分にクリアできているという判断」中村晃の実戦復帰3戦目となるこの日は、2打数無安打だった。本人から打席後に“開幕前に上