LINEは恋愛に欠かせないツールですが、ちょっとした態度で簡単に男性の恋心を冷めさせてしまうことも。そこで今回は、男性に「彼女とは付き合えないな」と思わせる「LINEでの行動」を紹介します。｜既読スルーなかなか女性からの返信がなくて、男性は「忙しいだけかな？」と考えていたのに、本当に返信がくる気配もない。そんな状態になったら、「完全に脈なしだな」と男性は考えます。既読スルーほど男性にダメージを与える行為は