彼女とは付き合えないな。男性の恋心を冷めさせる「LINEでの行動」とは
LINEは恋愛に欠かせないツールですが、ちょっとした態度で簡単に男性の恋心を冷めさせてしまうことも。
そこで今回は、男性に「彼女とは付き合えないな」と思わせる「LINEでの行動」を紹介します。
｜既読スルー
なかなか女性からの返信がなくて、男性は「忙しいだけかな？」と考えていたのに、本当に返信がくる気配もない。
そんな状態になったら、「完全に脈なしだな」と男性は考えます。
｜返信がとにかく遅い
返信が遅いと、自分に好意を持っていないのかなと男性は不安になります。
決して興味がなくなったわけはなくても、忙しくしていると、つい返信を後回しにしてしまう女性も少なくないはず。
だからこそ、気になる男性には「最近忙しくて返信が遅くなるかも」ということを前もって伝えておきましょう。
｜既読を付けてくれない
LINEで未読のまま残しておくのは、「あなたに全く興味がない」と言っているのと等しい行為。
気になる男性には絶対にしてはいけないですが、本当に興味のない男性に対しては正しい対応と言えます。
LINEでの行動次第で、男性の恋心が冷めてしまうこともあるので、特に今回紹介した対応は気になる男性や好きな男性には絶対にしないようにしましょうね。
🌼返信の催促は悪手です。男性がLINEを返信してくれない時に「すべきこと」