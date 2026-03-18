北海道の後志地方にある港町・岩内町(いわないちょう）に、多くの人が訪れ予約の取れにくい人気旅館「いわない髙島旅館」があります。こちらの旅館は、温泉はさることながら、料理も天下一品なのです。港で獲れた新鮮な海産物が、これでもかと出てくるのは、もはや訪れた人々を圧倒させます。 これでもかと出てくる海産物に圧巻 髙島旅館で出している料理は、素材を素直にそのまま味わってほしいという思いから、