Aぇ! groupが全国各地を旅しながら、地元の人たちへの挨拶まわりやお手伝いを通して多くの方と交流を深めていくバラエティ番組「あっちこっちAぇ!」。3月28日(土)の放送では、24歳の誕生日を迎える佐野晶哉へのバースデーサプライズ企画をお届けする。舞台は古都・京都。メンバー3人が「これなら絶対佐野が喜ぶ」と確信する渾身のお祝いプランをそれぞれプロデュースするが、なぜか佐野の本心が丸裸に！？