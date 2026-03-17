WBCの打撃3傑野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8敗退となった。17日（日本時間18日）午前9時の米国とベネズエラの決勝戦を控える中、ここまでの打撃成績を振り返る。残り1試合となったWBC。個人成績に目を向けると、打率は10打数5安打の.500で日本の源田がトップ。本塁打はメキシコのデュランと、イタリアのパスカンティーノ、ドミニカ共和国のカミ