WBCの打撃3傑

野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8敗退となった。17日（日本時間18日）午前9時の米国とベネズエラの決勝戦を控える中、ここまでの打撃成績を振り返る。

残り1試合となったWBC。個人成績に目を向けると、打率は10打数5安打の.500で日本の源田がトップ。本塁打はメキシコのデュランと、イタリアのパスカンティーノ、ドミニカ共和国のカミネロ、大谷の4選手が3本塁打で並んでいる。打点は韓国のムン・ボギョンとドミニカ共和国のタティスJr.が11打点で1位となっている。

ランキングは以下の通り。

■打率

1位 源田（日本） .500

2位 大谷（日本） .462

3位 A.マルティネス（キューバ） .462

■本塁打

1位 大谷（日本） 3本

1位 J.カミネロ（ドミニカ共和国） 3本

1位 J.デュラン（メキシコ） 3本

1位 V.パスカンティーノ（イタリア） 3本

■打点

1位 ムン・ボギョン（韓国） 11打点

1位 タティスJr.（ドミニカ共和国） 11打点

3位 L.アラエス（ベネズエラ） 10打点

ベネズエラのアラエスは決勝次第で1位に立つチャンスを残しているが、打率と本塁打は敗退チームの選手が上位に並んでおり、このまま決まる公算が大きい。

X上の日本ファンは源田の打率トップに驚き。「よっぽど打たない限り源田が大会首位打者」「これは世界の源田壮亮」「違和感あるなw」「これはベストナインいける」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）