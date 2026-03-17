侍ジャパンの源田壮亮【写真：Getty Images】

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WBCの打撃3傑

　野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8敗退となった。17日（日本時間18日）午前9時の米国とベネズエラの決勝戦を控える中、ここまでの打撃成績を振り返る。

　残り1試合となったWBC。個人成績に目を向けると、打率は10打数5安打の.500で日本の源田がトップ。本塁打はメキシコのデュランと、イタリアのパスカンティーノ、ドミニカ共和国のカミネロ、大谷の4選手が3本塁打で並んでいる。打点は韓国のムン・ボギョンとドミニカ共和国のタティスJr.が11打点で1位となっている。

　ランキングは以下の通り。

■打率
1位　源田（日本）　.500
2位　大谷（日本）　.462
3位　A.マルティネス（キューバ）　.462

■本塁打
1位　大谷（日本）　3本
1位　J.カミネロ（ドミニカ共和国）　3本
1位　J.デュラン（メキシコ）　3本
1位　V.パスカンティーノ（イタリア）　3本

■打点
1位　ムン・ボギョン（韓国）　11打点
1位　タティスJr.（ドミニカ共和国）　11打点
3位　L.アラエス（ベネズエラ）　10打点

　ベネズエラのアラエスは決勝次第で1位に立つチャンスを残しているが、打率と本塁打は敗退チームの選手が上位に並んでおり、このまま決まる公算が大きい。

　X上の日本ファンは源田の打率トップに驚き。「よっぽど打たない限り源田が大会首位打者」「これは世界の源田壮亮」「違和感あるなw」「これはベストナインいける」などの声が寄せられていた。

（THE ANSWER編集部）