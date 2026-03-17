TGC KIDS フェス実行委員会は、2026年7月28日（火）にZepp Haneda (TOKYO)にて『TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF（以下、TGC KIDS フェス 2026）』の開催を発表した。『TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF』『TGC KIDS フェス 2026 supported by PROF』が、2026年7月28日にZepp Haneda（TOKYO）にて開催される。今回のキービジュアルは、ポップなタッチと鮮やかな色彩が特徴で、自身の“好き”をキャラクターデザイン