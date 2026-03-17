山西省考古学研究所はこのほど、山西省運城市芮城（ぜいじょう）県にある坡頭新石器時代遺跡で新たな考古学上の発見があったと発表しました。同遺跡では現在までに中国国内で確認されている最古の「原生の（未加工の自然石を使った）墓上立石標識」が発見されました。この発見は墓碑の起源を解明する上で重要な手がかりになるとのことです。同遺跡の周囲では、交通の要衝であることと資源が豊富であることで、古くから地域の