親しき中にも礼儀ありというが、常識がなさすぎる相手と付き合い続ける義理はない。投稿を寄せた東京都の40代女性は、若い頃の職場の同僚だった友人と「身勝手すぎと常識欠如から絶縁」した経緯を明かした。その友人の行動は、控えめに言っても自己中心的でやりたい放題だったようだ。（文：長田コウ）「呆れ過ぎの非常識さにブチッと切れた」友人の理不尽な振る舞いについて、こう振り返っている。「自分からいきなり誘ったくせに