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オクラホマシティ・サンダー vs ミネソタ・ティンバーウルブズ日付：2026年3月16日（月）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 116 - 103 ミネソタ・ティンバーウルブズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対ミネソタ・ティンバーウルブズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはオク