猫の可愛さも温泉も堪能したい！そんな人におすすめの宿を紹介します。今回紹介するのは、全国の宿における看板猫の日本一を決定する「楽天トラベル 2026年 全国の宿 自慢の看板猫ランキング」のトップ3です。旅行予約サービス「楽天トラベル」が2026年2月6日に、同ランキングの順位を発表。順位は、全国の宿泊施設から自慢の看板猫53匹がエントリーし、楽天会員による総投票数3200票（投票は1人1回のみ、複数回答可）の投票結果