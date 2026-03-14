ゴロゴロと喉を鳴らしながら指しゃぶりをする猫ちゃんが可愛すぎると、大きな注目を集めています。話題の投稿は4万7000件以上の「いいね！」を獲得し「あの、わたし、指１０本も余ってます、どちらへ向かえばいいですか？？」「もっかいしゃぶりに行くとこがもうたまんないっす」「ちゅっちゅしてたら安心するんだもんね」とのコメントが寄せられていました。 【動画：飼い主さんの指をしゃぶる猫→手を動かされると…とんでもな