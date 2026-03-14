ラジオＤＪやスポーツ実況などで活躍するサッシャ（４９）が、気象予報士試験に合格したことを報告した。１４日に自身のインスタグラムやＸ（旧ツイッター）を更新し、「合格しました！！勉強を始めて４年、６回目の試験で、気象予報士試験に合格することができました！！」と喜んだ。待ちわびた合格だった。「正直、途中モチベーションが続かなくなりそうな時もありました。それでもコメントでたくさん励ましてくださったお