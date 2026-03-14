俳優の沢尻エリカが、実に約２０年ぶりとなる写真集「ＤＡＹＯＦＦ」（幻冬舎）を５月２３日に発売することが１３日、分かった。完全セルフプロデュースで今の沢尻自身をまるごと映し出し、生き方の全てを記録した渾身（こんしん）の１冊。衣装は全て私物で、それに合わせて撮影場所も自らセレクトした。メイクも自身で手がけ、すっぴん姿も披露するなど、自然体の魅力が収められている。撮影は渕本健太郎氏とＭＡＮＡ野元