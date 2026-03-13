お笑いタレントの山田花子（51）が、お手製の“素朴弁当”を披露し、様々な反響が寄せられている。【映像】山田花子、毎朝夫に作る手料理2010年にトランペット奏者の福島正紀さん（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。ブログでは「1人キムチ鍋」や、息子のリクエストで作った「オムライス＆たこ焼きコラボ弁当」、夫に毎朝作っていると明かした、ボリュームたっぷりのサラダなど、様々な手料理を公開して