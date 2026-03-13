俳優キム・スヒョンと彼を広告モデルとして起用していた化粧品ブランドの訴訟が、長期化する見通しだ。未成年交際疑惑で活動を事実上中断しているキム・スヒョンをめぐり、約28億ウォン（約2億8000万円）の損害賠償訴訟が続いている。【キス写真】キム・スヒョン、未成年と交際か3月13日、ソウル中央地裁・民事第22部は、化粧品ブランドA社がキム・スヒョンとその所属事務所を相手取って提起した、約28億ウォンの損害賠償請求訴訟