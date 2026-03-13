―［その判決に異議あり!］― 住民税滞納で、県市町村総合事務組合が給与の入金直後の口座13万円余りを全額差押えしたのは違法だとして、徳島市の男性が返還と慰謝料を請求した裁判で、2月2日、徳島地裁は「実質、給与差押え」と違法認定。超過分約7万6000円の返還を命令した。“白ブリーフ判事”こと元裁判官の岡口基一氏は、「住民税全額差押え返還申立て訴訟」について独自の見解を述べる（以下、岡口氏の寄稿）。◆税金滞納の