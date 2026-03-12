Craft Candy Theater「PAPABUBBLE／パパブブレ」から、結婚式を華やかに彩るウェディングプラン限定キャンディが登場。2026年3月12日（木）より、パパブブレ公式サイトにて発売されます。オリジナルラベルで作れるキャンディや、結婚式モチーフの限定デザイン、前撮りにもぴったりのロリポップなど、特別な一日をより印象的に演出するラインナップが揃いました。ゲストへの感謝を可愛く届ける“食べられる記念品”として注目