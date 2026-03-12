石油を狙った攻撃が相次いでいます。ペルシャ湾で11日、イラクの石油を積んだタンカー2隻が攻撃をうけ死者もでています。ロイター通信によりますとペルシャ湾のイラクの領海で11日、イラクの石油を積んだタンカー2隻が攻撃を受け炎上しました。イラク側は、1人が死亡したとした上で、攻撃は爆発物を積んだ船舶によって行われ、イランによるものだとしています。また、ホルムズ海峡の周辺では11日、タイ船籍の貨物船が攻撃を受けて3