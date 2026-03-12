地面から立ち上る炎。黒煙とともに、赤い溶岩が勢いよく吹き上がる。【映像】溶岩400m超を吹き上げる瞬間（実際の映像）3月10日、アメリカ・ハワイ島にある「キラウエア火山」が噴火。噴出する溶岩の高さは、400mを超えた。アメリカ国立気象局によると、噴煙の高さは最大で海抜7kmに達したという。キラウエア火山は、地球上で最も活発な火山の1つで、たびたび大規模な噴火が起きている。（『ABEMA NEWS』より）