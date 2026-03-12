人工知能（ＡＩ）を備えたドローン（無人機）が、戦場を一変させている。ロシアのウクライナ侵略で両国とも多用しているのに続き、米軍がイラン攻撃に投入した。ビデオゲームのような操作ひとつで、多数の人命が奪われていく現実に戦慄（せんりつ）を覚える。米軍はイラン攻撃で、自律飛行できる自爆型ドローンを初めて実戦に使用している。自国の人的被害を抑えられるうえ、低コストで大量生産できる利点がある。イランもド