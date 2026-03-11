ナルミヤ・インターナショナルは、2026年3月12日10時から25日までの期間、全国のセブン-イレブン店舗限定で「ナルミヤキャラクターズ」オリジナルぷっくりシールがもらえるキャンペーンを実施します（一部店舗を除く）。ぷっくりシールは全4種対象のガムを一度に3個（組み合わせは自由）買うと、オリジナルぷっくりシールが1枚もらえます。ぷっくりシールは全4種で、各店先着20枚の数量限定です。【対象商品】・ロッテ キシリトー