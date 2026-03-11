「ナルミヤキャラクターズ」のぷっくりシールもらえる！セブンで3月12日10時スタート《各店舗20枚限定》
ナルミヤ・インターナショナルは、2026年3月12日10時から25日までの期間、全国のセブン-イレブン店舗限定で「ナルミヤキャラクターズ」オリジナルぷっくりシールがもらえるキャンペーンを実施します（一部店舗を除く）。
ぷっくりシールは全4種
対象のガムを一度に3個（組み合わせは自由）買うと、オリジナルぷっくりシールが1枚もらえます。ぷっくりシールは全4種で、各店先着20枚の数量限定です。
【対象商品】
・ロッテ キシリトール ライムミント（192円）
・ロッテ キシリトール フレッシュミント（192円）
・ロッテ キシリトール ブラックミント（192円）
・ロッテ キシリトール グレープ（192円）
・ロッテ キシリトール ピーチ（192円）
・ロッテ キシリトール マスカット（192円）
・ロッテ キシリトールガム ロングミント（192円）
・ロッテ チウインガム コーラ（149円）
・ロッテ チウインガム ラムネ（149円）
対象のガム3個と、ぷっくりシール1枚をレジまで持参してください。
景品がなくなり次第終了です。在庫切れや取り扱いがない場合、商品名やパッケージが変更になる場合があります。店舗の状況に応じて開始時間が遅れる場合があります。一部取り扱いのないセブン-イレブン店舗があります。
店舗で実施しているセールやキャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外。7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセールおよびキャンペーンは店頭では対象外です。
そのほか、詳しくは特設サイトで確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部