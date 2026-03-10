中道改革連合の小川淳也代表が2026年3月9日に開かれた衆院予算委員会で、一部の閣僚らがワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を現地観戦していたことに疑問を呈した。「当然、試合観戦も控えられたんでしょうね？」WBCをめぐっては、7日開催の日本対韓国戦で、高市早苗首相が始球式に参加する予定と報じられていた。しかし、理由は明らかではないものの、高市氏による始球式は行われなかった。小川氏は質問の終盤、「最後に