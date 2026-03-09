お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が９日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。女優の泉ピン子（７８）が窃盗被害を報じられたことに、人気企画「１人賛否」で触れた。ピン子をめぐっては、１月中旬まで、静岡・熱海市の自宅にあった高級ブランド品や宝石などを、元岐阜県観光連盟職員女性に盗まれたという。粗品は「泉ピン子といえば、怖いイメージありますからね」としつつも「俺ら世代は泉ピン子がどんな人間か全く知らんし