車同士の衝突事故で親子2人が死亡しました。きょう午前5時半頃、富山市の国道8号交差点で乗用車と軽乗用車が衝突しました。この事故で3人が搬送され、軽乗用車にを運転していた会社員の上田絵莉加さん（38）が頭部の外傷で、息子で中学生の壮芽さん（14）は首の骨を折るなどして死亡しました。乗用車に乗っていた会社員の男性（26）は軽傷です。警察によりますと、交差点を直進していた乗用車と右から来た軽乗用車が衝突したとみら