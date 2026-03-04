冬休みが終わり、中国全土の小中高校が次々と新学期を迎える中、児童や生徒の健康な成長のため、昼寝の環境整備や学校給食の質、いじめの撲滅といった校内の安全面などの新たな政策・変化が相次いで導入され、児童や生徒の成長を全方位的にケアしている。中国中央テレビ局（CCTV）のビジネスチャンネルが伝えた。2月1日に小中高生が昼寝できる学習机と椅子に関する新たな国家標準の実施が始まった。新学期を迎え、多くの地域がその