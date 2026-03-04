大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、3月4日の放送にお笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹が出演。先月、自身初のエッセイ『いまのところ』を発売した中西が、子供が生まれてからの自身の変化や大竹とのエピソードなどを語った。 大竹まこと「前回の（コンビでの）出演から6年半以上。生活に変化はあった？」 中西