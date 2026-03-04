女性の日用品に体液を付け、使用させたとして、福島県警は4日、不同意わいせつの疑いで福島署巡査部長の山田大貴容疑者（36）＝福島市町庭坂中原＝を逮捕した。逮捕容疑は昨年10月、福島市内の警察署トイレで、20代女性職員の日用品数点に体液を付着させた上、それを知らない女性職員に使わせるわいせつな行為をした疑い。県警によると同11月、容疑者から話を聞いた同僚が上司へ相談したことで発覚。任意で捜査を進めていた