ドイツ障害者スポーツ協会（DBS）は3日、自国の選手団が6日開幕のミラノ・コルティナ冬季パラリンピックの開会式をボイコットすると発表した。ウクライナへの侵攻を続けるロシアと同盟国ベラルーシが国を代表する形で参加することに反発した。開会式で上映される事前収録の映像には参加する。DBSは「この決定により大会に集中でき、敬意を込めてウクライナ選手団への連帯を表明できる」と声明を出した。（共同）