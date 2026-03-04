アメリカのトランプ大統領は3日、「アメリカが攻撃しなければ、イランが先に攻撃していた」と述べ、軍事攻撃を正当化しました。アメリカ・トランプ大統領：我々は狂った人々と交渉していたが、イランが先に攻撃してくると考えていた。我々が攻撃しなければ彼らが先に攻撃していた。トランプ氏は3日、イランへの軍事攻撃を正当化した上で「まずはイラン軍を破壊しなければならない」と述べました。また、アメリカ政府高官は3日、「