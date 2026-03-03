普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「勧善徴悪」or「勧善懲悪」正しいのは？「徴」と「懲」は紛らわしいですよね。いったい「勧善徴悪」と「勧善懲悪」では、どちらが正しいでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてく