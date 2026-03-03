【漢字クイズ】「勧善徴悪」or「勧善懲悪」正解はどっち？意味を考えればわかるはず！
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「勧善徴悪」or「勧善懲悪」正しいのは？
「徴」と「懲」は紛らわしいですよね。
いったい「勧善徴悪」と「勧善懲悪」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「勧善懲悪（かんぜんちょうあく）」でした！
勧善懲悪とは、「善事を勧め、悪事を懲らすこと」を意味する四字熟語です。
また、物語や映画において「善人が最終的に報われ、悪人が滅びる」という単純で道徳的な筋書きを指す場合もあります。
「悪を懲（こ）らしめる」ことをイメージすると覚えやすいですよ。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
