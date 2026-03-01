高校サッカー界の超スターだった22歳がまた躍動！４日間で２ゴール＆初アシスト、イングランドで覚醒中
日本期待のレフティがイングランドの地で覚醒中だ。
松木玖生が所属するサウサンプトンは、現地２月28日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第35節で、シェフィールド・ウェンズデイとアウェーで対戦。３−１で快勝を収めた。
５−０で大勝した24日のQPR戦でリーグ戦初得点を含む２ゴールをマークした松木は、右サイドハーフで先発出場。加入後初アシストをマークする。
２―１で迎えた71分、CKにヘッドで合わせ、テイラー・ハーウッド＝ベリスが押し込んで決めた３点目をお膳立てしてみせた。
青森山田時代は１年次から活躍し、高校サッカー界のスーパースターだった22歳のMFが、またしても目に見える結果を残した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】松木玖生の初アシスト＆圧巻２ゴール！
