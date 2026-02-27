「ストーンアイランド（Stone Island）」が、「ニューバランス（New Balance）」とのコラボレーションコレクションから新作「STONE ISLAND | NEW BALANCE 574 GHOST」を3月11日に発売する。ストーンアイランド 東京青山店、伊勢丹新宿店、心斎橋 PARCO 店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、ドーバー ストリート マーケット ギンザ店と公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】コラボは、ニューバランスの定番ス