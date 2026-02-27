ストーンアイランド × ニューバランス新作、モノクロスエードで統一した「574」発売

「ストーンアイランド（Stone Island）」が、「ニューバランス（New Balance）」とのコラボレーションコレクションから新作「STONE ISLAND | NEW BALANCE 574 GHOST」を3月11日に発売する。ストーンアイランド 東京青山店、伊勢丹新宿店、心斎橋 PARCO 店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、ドーバー ストリート マーケット ギンザ店と公式オンラインストアで取り扱う。

コラボは、ニューバランスの定番スニーカー「574」をベースに製作。アッパーからミッドソールまでをモノクロームのスエードで統一した。シュータンや履き口にはパディング（クッション材）を加えて快適性を高めたほか、フォルムを丸みのあるバルーンシルエットへ刷新した。

サイドには、起毛加工を施したニューバランスの「N」ロゴを配置。加えて、ヒール付近に「STONE ISLAND PRODUCT RESEARCH」の型押しロゴを、シュータンには同色のコンパスロゴパッチをそれぞれあしらった。グレー、ブルーグレー、ベージュの3色を用意し、価格は3万8280円。

発売日：2026年3月11日（水）

取扱店舗：ストーンアイランド 東京青山店、伊勢丹新宿店、心斎橋 PARCO 店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店、ドーバー ストリート マーケット ギンザ店、公式オンラインストア（MyStoneIsland アカウントの登録と特設サイトでの事前登録が必須）