「あの人、ちょっとどうかと思いません？」――そんなふうに他人の悪口で距離を縮めてくる人がいる。最初はただの“接待悪口”に思えても、気づけば周りから避けられているのではないだろうか。“人生の指針”を示してくれる新刊『人生は期待ゼロがうまくいく』（著：キム・ダスル、訳：岡崎暢子）の発売を記念した本稿では、ライターの柴田賢三氏に「悪口ばかり言う人」が孤立する理由についてのエッセイをご寄稿いただいた。（企