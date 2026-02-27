クラブでの好調を、日の丸でも続けていく。日本女子代表(なでしこジャパン)は3月にオーストラリアで開幕する女子アジアカップに参加。MF藤野あおば(マンチェスター・C)は個の力での打開に意欲をのぞかせている。2024年夏に、日テレ・東京ヴェルディベレーザからマンチェスター・シティに移籍。今シーズンはここまでリーグ戦12試合5得点2アシストを記録している。今月13日の第16節レスター・シティ戦(○6-0)でゴールを決めると