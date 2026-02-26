北海道旭川市のいじめ問題で、亡くなった女子中学生の母親が市に損害賠償を求めていた裁判を巡り、市側が7000万円を支払うとする和解案を承認する議案が市議会で可決されました。旭川地裁に訴えを起こしていたのは、2021年に旭川市の公園で凍死した状態で見つかった当時中学2年生の廣瀬爽彩さんの母親です。母親側は爽彩さんへのいじめがあったにもかかわらず、旭川市が適切な対応をしなかったなどとして、当初、約1億1500万円の損