1996年2月27日に『ポケットモンスター 赤・緑』が発売されてから、ついに30周年という大きな節目を迎えた「ポケモン」このアニバーサリーイヤーの幕開けを飾る「ポケモン 30周年、はじまる」キックオフ発表会が、2026年2月26日に東京ミッドタウンホールにて開催されました。 『ポケモン 30周年、はじまる』キックオフ発表会  イベントでは、これまでの歩みを振り返る巨大な年表の登場や、パートナー企業との新たな