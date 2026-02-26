高市首相が自民党の衆議院議員全員に約3万円分のカタログギフトを配ったことについて、野党が批判を強めている。中道改革連合の小川代表は「ギフトを党内にばらまくこと自体の倫理観、金銭感覚、古い自民党の体質。こうしたものを看過するわけにはいかない」、「不問に付さない」と述べ、厳しくただす姿勢を示した。国民民主党の古川国対委員長は「政治不信を生む」として、「選挙に勝って慢心があるのではないか」と指摘。また立