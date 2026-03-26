全国のレギュラーガソリン店頭価格。先週は1リットル「190.8円」まで上がりましたが、25日に公表された価格は「177.7円」と13円ほど下がりました。【比較を見る】ガソリン補助金いる？いらない？継続した場合とやめた場合ガソリン価格が1週前より安くその背景は出水麻衣キャスター：政府が石油の国家備蓄の放出を始めるなど、様々なニュースが取り沙汰されています。まず、ガソリン価格がどんな動きを見せてきたのか、振り返りま