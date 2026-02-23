俳優・稲葉友（33）の妻で第1子妊娠中のモデル・藤田ニコル（27）が23日、自身のインスタグラムを更新。妊娠中の第1子の性別を発表した。【写真】第1子の性別を発表した藤田ニコルインスタグラムで「性別発表」と書き出し「boy or girl…？」とつづった藤田はジェンダーリビールケーキで発表する動画を投稿。ケーキから女児であることが明かされた。藤田は「予想は当たってた？」「これから準備沢山しなきゃな」とつづっていた