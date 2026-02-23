ISOIの「目元集中ケアアイゲルパッチ」が受賞♡目元集中ケアの実力

韓国ナチュラルスキンケアブランド「ISOI（アイソイ）」が、「hwahae awards in Tokyo 2026」に参加。革新性や品質、ブランドストーリーなどが評価され、多数の出展ブランドの中から「目元集中ケアアイゲルパッチ」が保湿部門WINNERを獲得しました。注目を集める実力派アイテムです。

受賞アイテムの実力

受賞した「目元集中ケアアイゲルパッチ」は、3枚入297円（税込）、90枚入り2,640円（税込）の2タイプ展開。目の下や目尻、眉間、口元など、年齢による肌悩みに合わせて使える集中ケアアイテムです。

忙しい朝は乾燥によるメイク崩れ予防や保湿ケアとして3分の時短使用、夜はエイジングケア*2として20～30分の集中ケアが可能。ライフスタイルに合わせて使い分けできます。

Wonjungyo Hair数量限定セット登場♡ミニティント付きで髪もメイクも格上げ

希少ローズ×美容成分

ブルガリアのカザンラク渓谷で1年にわずか30日間のみ手摘みされるローズから、3,000本で1gしか抽出できない1番搾りのブルガリアンローズオットーオイル*3を配合。

さらに、ビタミンC誘導体4、グルタチオン5、ナイアシンアミド5、8種ヒアルロン酸6、エクトイン*7を組み合わせ、年齢による肌悩みにアプローチします。

メルティングゲルは肌に密着し、成分が浸透8するほど薄くなる仕様。本物のバラの花びら入りで、ケア時間も気分が高まります♡敏感肌刺激適用テスト済み9で、揺らぎやすい肌にも使いやすいのが魅力です。

毎日の目元に贅沢な3分を

受賞をきっかけにさらに注目を集めるISOIのアイゲルパッチ。忙しい日常の中でも取り入れやすいケア設計と、こだわり抜かれた成分バランスが魅力です。

朝の時短保湿にも、夜のじっくりケアにも。目元から始める丁寧なスキンケアを、ぜひ体感してみてください。