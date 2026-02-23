明治生まれの鎌倉銘菓「鳩サブレー」が、令和のいま史上最高売上を更新している。きっかけの一つは、ドラマで目黒蓮さんが食べたシーンだった。だが、好調の理由はそれだけではない。豊島屋4代目社長の久保田陽彦さんが貫く“売らない・広げない経営”に、フリーライターの弓橋紗耶さんが迫る――。■女性客や親子連れでにぎわう店内平日の昼下がり。鎌倉の「豊島屋」本店を訪れると、修学旅行生や老若男女の観光客、外国人旅行者