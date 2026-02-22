40代を過ぎた頃から、「いつものブラウンなのに、なんだか重たい」「目元が沈んで見える」と感じることはありませんか？実はそれ、色のせいではなく“質感と塗り方”が今の目元に合わなくなってきた可能性も。くすみやくぼみが気になりやすい世代こそ、意識したいのは“ツヤと血色感”。ブラウンは選び方と仕込み次第で、老け見えの原因にも、若々しさの味方にもなります。40代の目元がブラウンで沈んで見える理由若い頃と同じよう