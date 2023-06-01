アメリカのトランプ大統領は全世界を対象に導入する新たな関税について、税率を10%から15%に引き上げると表明しました。アメリカのトランプ大統領は21日、SNSに投稿し、全世界を対象に新たに導入する関税について、税率を10%から15%に引き上げると表明しました。この関税は、連邦最高裁による「相互関税」の違法判断を受け、20日にトランプ大統領が代替措置として導入を表明していたものです。関税の根拠となっている「通商法122条